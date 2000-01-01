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Дети мусульман травят учеников школ Берлина | Фото: Pixabay20.04 21:47   MIGnews.com

Дети мусульман травят учеников школ Берлина

Политика "открытых дверей" в Германии привела к тому, что дети мигрантов-мусульман травят и избивают учеников местных школ только за то, что те являются немцами. Об этом нелицеприятном факте сообщило одно из старейших изданий ФРГ – Tagesspiegel.

Пообщавшись с одним 7-классником из школы в густонаселенного турками берлинского района Шенеберг, газета пишет, что местные учителя бьют в набат из-за издевательств детей мусульман-мигрантов над детьми этнических немцев.

"Я учусь в седьмом классе средней школе Шенеберга. Меня считают маргиналом, потому что я немец и ем свинину. Меня матерят на турецком и арабском. На немецком языке меня обзывают сукиным сыном и сыном шлюхи. Кроме того, иногда меня избивают, бьют ногами. Если я подойду к другим мальчикам, они обзывают меня геем и бьют. Если девочки в моем классе приходят в открытых рубашках, их обзывают шлюхами", - признается собеседник издания.

Ученик оказался в безвыходном положении – администрация и персонал школы ему не помогают, а поменять школу он не может, поскольку в других классах нет места для новых учеников.
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