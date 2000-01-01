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Скриншот из Daily Mail 21.04 05:36   MIGnews.com

В суде насильник оправдался за счет своей внешности

Боксер из Калифорнии, США, Иселл Льюис выступил защитником самого себя в деле об изнасиловании, заявив, что он не мог изнасиловать жертву потому что он "симпатичный парень", а жертва "весит 300 футнов(около 136 кг - ред.), без преувеличения".

К этому оправданию боксер добавил свое алиби - он якобы находился с ребенком в момент изнасилования, однако подтвердить свои слова не смог.

Жертва нападения заявила в полицию с показаниями о том, как спортсмен заманил ее на лестничную клетку торгового центра и совершил насильственный половой акт.

Как сообщили на Life.Новости, само нападение произошло летом 2017 года, после первого задержания Льюиса выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов, однако в этот периоднасильник был пойман на мастурбации перед женщиной-таксистом.

По информации агентства, если суд посчитает Льюиса виновным, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас же он может выйти под залог в размере 170 тысяч долларов.
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