В сирийском Думейре обнаружено оружие боевиков из США
Сирийские военные нашли в городе Думейр, что северо-восточнее Дамаска, арсанал оружия американского производства, вероятно пренадлежащее боевикам.
"Отряды армии в ходе прочесывания поселения Думейр конфисковали большие партии оружия, боеприпасов и военной техники, принадлежавших боевикам "Джейш аль-Ислам" в районе Эль-Махатта на юге поселения", - сообщили подробности операции на РИА Новости.
В агентстве сообщили, что, помимо огнестрельного оружия, были найдены самодельные ракеты, установки "Град", ракетные снаряды, минометы, самодельные бомбы, американские ракеты и много другого.
Также были обнаружены места сборки ракет, взрывных устройств и подвалы, которые использовали как тюрьмы.