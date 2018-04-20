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Фото из архива 20.04 05:24   MIGnews.com

В сирийском Думейре обнаружено оружие боевиков из США

Сирийские военные нашли в городе Думейр, что северо-восточнее Дамаска, арсанал оружия американского производства, вероятно пренадлежащее боевикам.

"Отряды армии в ходе прочесывания поселения Думейр конфисковали большие партии оружия, боеприпасов и военной техники, принадлежавших боевикам "Джейш аль-Ислам" в районе Эль-Махатта на юге поселения", - сообщили подробности операции на РИА Новости.

В агентстве сообщили, что, помимо огнестрельного оружия, были найдены самодельные ракеты, установки "Град", ракетные снаряды, минометы, самодельные бомбы, американские ракеты и много другого.

Также были обнаружены места сборки ракет, взрывных устройств и подвалы, которые использовали как тюрьмы.
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