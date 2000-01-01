Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Не пожавшей руку мужчине мусульманке отказали в гражданстве | Фото: zoetnet/Flickr20.04 17:25   MIGnews.com

Не пожавшей руку мужчине мусульманке отказали в гражданстве

Верховный административный суд Франции оставил в силе решение отказать в выдаче гражданства уроженке Алжира, которая по религиозным причинам отказалась пожать руку чиновникам на церемонии предоставления ей гражданства.

Как сообщает AFP, инцидент произошел в коммуне Изер в июне 2016 года. Аргументируя это своей верой, исповедующая ислам иностранка отказалась пожать руку представителю управления иммиграции, а также местному политику.

Правительство пришло к выводу, что женщина не ассимилировалась во французское общество. Поскольку это противоречит местному гражданскому кодексу, гражданство ей решили не предоставлять.

Стоит отметить, что с 2010 года женщина находится замужем за гражданином Франции, а в апреле 2017 года она подала апелляцию на решение отказать ей в гражданстве, но государственный совет, являющийся судом последней апелляции в таких вопросах, признал правомерность этого решения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:29
Из Газы запускают в Израиль летучие змеи со свастикой
17:53
Командир КСИР: Война с Израилем закончится его уничтожением
16:53
Германия: мы не знаем, как немецкий хлор попал в Сирию
16:41
"Натали Портман попала в руки сторонников BDS"
16:14
"Марш Возвращения": Убиты 2 палестинца
16:03
Иран пугает моторными лодками и муляжами субмарин  
15:55
Президент Румынии против переезда посольства
15:10
РФ хочет провести медосвидетельствование Юлии Скрипаль
14:50
Самолет выкатился за пределы полосы в Непале
14:19
ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов
14:10
Выход Британии из Brexit будет стоить дороже
13:47
В Солсбери остаются зараженные "Новичком" места
12:38
Орен Хазан: лишить гражданства актрису Натали Портман
12:07
DB ошибочным переводом подрывает репутацию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus