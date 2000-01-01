20.04 17:25 MIGnews.com

Не пожавшей руку мужчине мусульманке отказали в гражданстве

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Верховный административный суд Франции оставил в силе решение отказать в выдаче гражданства уроженке Алжира, которая по религиозным причинам отказалась пожать руку чиновникам на церемонии предоставления ей гражданства.Как сообщает AFP, инцидент произошел в коммуне Изер в июне 2016 года. Аргументируя это своей верой, исповедующая ислам иностранка отказалась пожать руку представителю управления иммиграции, а также местному политику.Правительство пришло к выводу, что женщина не ассимилировалась во французское общество. Поскольку это противоречит местному гражданскому кодексу, гражданство ей решили не предоставлять.Стоит отметить, что с 2010 года женщина находится замужем за гражданином Франции, а в апреле 2017 года она подала апелляцию на решение отказать ей в гражданстве, но государственный совет, являющийся судом последней апелляции в таких вопросах, признал правомерность этого решения.