Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









20.04 14:19   MIGnews.com

ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов

Военно-воздушные силы Сирии совершают удары по позициям террористов организаций "Исламское Государство" (ISIS) и "Джебхат ан-Нусра". Бомбардировки проходят к югу от Дамаска.

Об этом сообщает информационное сирийское агентство SANA в пятницу, 20 апреля.

Сирийская армия наносит концентрированные удары по опорным точкам боевиков, среди которых также "Ахрар аш-Шам" и "Абабиль Хуран" (в районе Хаджар аль-Асвад).

В ходе бомбардировок уже погибли десятки боевиков и столько же получили ранение, отмечет SANA.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
РФ хочет провести медосвидетельствование Юлии Скрипаль
14:50
Самолет выкатился за пределы полосы в Непале
14:10
Выход Британии из Brexit будет стоить дороже
13:47
В Солсбери остаются зараженные "Новичком" места
12:38
Орен Хазан: лишить гражданства актрису Натали Портман
12:07
DB ошибочным переводом подрывает репутацию
11:52
Кац: Израиль жестко отреагирует на действия террористов
10:37
Пашинян призвал водителей блокировать трассы
10:34
Видео: извержение вулкана в Японии  
09:57
ЦАХАЛ призвал палестинцев не участвовать в беспорядках
09:25
Сирия: задержан немецкий джихадист причастный к атакам 9/11
09:10
Госдеп: российские наемники напали на базу США в Сирии
08:46
Хазан призвал Нетаниягу уволить спикера Кнессета
08:17
Гринблатт назвал, против чего могут протестовать палестинцы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus