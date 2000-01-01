20.04 14:19 MIGnews.com

ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов

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Военно-воздушные силы Сирии совершают удары по позициям террористов организаций "Исламское Государство" (ISIS) и "Джебхат ан-Нусра". Бомбардировки проходят к югу от Дамаска.Об этом сообщает информационное сирийское агентство SANA в пятницу, 20 апреля.Сирийская армия наносит концентрированные удары по опорным точкам боевиков, среди которых также "Ахрар аш-Шам" и "Абабиль Хуран" (в районе Хаджар аль-Асвад).В ходе бомбардировок уже погибли десятки боевиков и столько же получили ранение, отмечет SANA.