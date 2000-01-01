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Болезнь забрала жизнь 121-летнего чилийца 21.04 00:17   MIGnews.com

Болезнь забрала жизнь 121-летнего чилийца

В Чили умер старейший человек в мире Селин Вильануева, в последние дни ему нездоровилось.

Врачи обнаружили проблемы с легкими, но уверяли, что он вылечится, тем не менее, он не справился с болезнью и умер в больнице в коммуне Марикина. За несколько дней до его кончины, его проведывал священник и проводил обряды.

Селин Харамильо родился 25 июля 1896 года, тем не менее, нет подтверждающих документов. Увы, его не занесли в Книгу рекордов Гиннеса из-за отсутствия документов, пишет The Guardian.

У него не было жены и родственников. Его похоронят на кладбище коренных чилийцев в Меуин.
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