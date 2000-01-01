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Пашинян призвал водителей блокировать трассы 20.04 10:37   MIGnews.com

Пашинян призвал водителей блокировать трассы

В пятницу, 20 апреля, активисты оппозиции, выступающей против премьера Сержа Саргсяна, заполнили улицы Еревана, чтобы блокировать движение транспорта.

Ранее, оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий движение активистов, призвал продолжать акции гражданского неповиновения. Он обратился к водителям крупногабаритного транспорта, чтобы те перекрыли дороги.

Сообщается, утром на площади Республики в Ереване был задержан один из лидеров движения "Отвергни Сержа" Давида Санасаряна и еще несколько активистов.

Как известно, во вторник, 17 апреля, парламент назначил экс-президента Сержа Саргсяна на должность премьер-министра, лидер оппозиционной партии "Общественный договор" и глава фракции "Елк" Никол Пашинян объявил о начале бескровной "бархатной" революции.

Несмотря на призывы со стороны представителей власти о том, чтобы начать политдиалог, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием о смене власти.

В четверг, 19 апреля, во время протестов в Армении против нового премьера полиция задержала 100 человек.


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