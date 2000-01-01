Пашинян призвал водителей блокировать трассы

Ранее, оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий движение активистов, призвал продолжать акции гражданского неповиновения. Он обратился к водителям крупногабаритного транспорта, чтобы те перекрыли дороги.
Сообщается, утром на площади Республики в Ереване был задержан один из лидеров движения "Отвергни Сержа" Давида Санасаряна и еще несколько активистов.
Как известно, во вторник, 17 апреля, парламент назначил экс-президента Сержа Саргсяна на должность премьер-министра, лидер оппозиционной партии "Общественный договор" и глава фракции "Елк" Никол Пашинян объявил о начале бескровной "бархатной" революции.
Несмотря на призывы со стороны представителей власти о том, чтобы начать политдиалог, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием о смене власти.
В четверг, 19 апреля, во время протестов в Армении против нового премьера полиция задержала 100 человек.