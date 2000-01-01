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twitter.com/@EarthUncutTV20.04 10:34   MIGnews.com

Видео: извержение вулкана в Японии

В Японии произошло извержение вулкана Ио Яма, сообщает агентство Reuters. Вулкан расположен на юго-западе страны в горной цепи Кирисима на границе префектур Кагосима и Миядзяки.

Сообщения о жертвах и разрушениях не поступало. Высота Ио Яма составляет 1298 метров. Власти запретили приближаться к кратеру вулкана на расстояние ближе двух километров. Извержение вулкана подняло в небо облака пыли и вулканических камней.



Национальное метеорологическое управление страны объявило третий по пятибалльной шкале уровень опасности в районе ЧП.

В настоящий момент местные власти следят за развитием ситуации и готовы при необходимости эвакуировать местных жителей.
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