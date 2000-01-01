Видео: извержение вулкана в Японии

В Японии произошло извержение вулкана Ио Яма, сообщает агентство Reuters. Вулкан расположен на юго-западе страны в горной цепи Кирисима на границе префектур Кагосима и Миядзяки.
Сообщения о жертвах и разрушениях не поступало. Высота Ио Яма составляет 1298 метров. Власти запретили приближаться к кратеру вулкана на расстояние ближе двух километров. Извержение вулкана подняло в небо облака пыли и вулканических камней.
Национальное метеорологическое управление страны объявило третий по пятибалльной шкале уровень опасности в районе ЧП.
В настоящий момент местные власти следят за развитием ситуации и готовы при необходимости эвакуировать местных жителей.