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20.04 10:04   MIGnews.com

Тель-Авив: полицейского обвиняютт в прослушке неверной жены

По сообщению портала ynet, тель-авивский округ полиции потрясен любовным скандалом, в котором замешаны три офицера полиции.

Высокопоставленный и заслуженный офицер одного из элитных подразделений заподозрил жену, также служащую в полиции, в супружеской измене. Он установил в ее автомобиле оборудование для прослушки.

Он прослушивал ее разговоры несколько недель, пока к своему удивлению не узнал что у жены - роман с сослуживцем, офицером полиции, которого он знает.

Департамент внутренних расследований полиции подозревает, что муж после этого распространил записи инкриминируемых разговоров среди знакомых жены - нарушив тем самым, ее право на частную жизнь.

Женщина написала жалоба в департамент внутренних расследований, заявив, что ее муж осуществлял незаконную прослушку. В дом подозреваемого прибыли следователи и провели обыск. Они обнаружили оборудование, связанное с прослушкой, и конфисковали личное оружие офицера.. Он подал апелляцию, и оружие ему было возвращено.

Адвокат подозреваемого, Ади Кармели говорит, что речь идет о “пустой жалобе, поданной в разгар скандального бракоразводного процесса. Мой клиент - один из лучших и выдающихся офицеров полиции Тель-Авива”.
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