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YouTube 20.04 08:20   MIGnews.com

Протесты в Венесуэле: 2 погибших, более 40 пострадавших

В столице Венесуэлы Каракасе во время антиправительственных манифестаций, в которых приняли участие сотни тысяч людей, пострадали более 40 человек. Также, по данным представителей оппозиции, два человека убиты: один в Каракасе, второй – в штате Тачира.

Как сообщалось ранее, в апреле текущего года Венесуэла столкнулась с обострением политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда, наделившего президента страны Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Это привело к массовым акциям протеста. По данным неправительственных организаций, с 4 апреля были задержаны почти 540 участников протестных манифестаций.
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