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20.04 20:58   MIGnews.com

ЦАХАЛ: Мы знали об атаке на авиабазу в Сирии за 2 часа

Соединенные Штаты предупредили Израиль за 2 часа до того, как американские военные корабли в восточном Средиземном море выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе, как заявил высокопоставленный представитель ЦАХАЛа.

После этих ударов подразделение пресс-секретаря ЦАХАЛ распространило заявление, в котором говорилось, что военнослужащие Израиля были заранее проинформированы и поддержали атаку. Выступая перед военными журналистами в штаб-квартире ЦАХАЛа в Тель-Авиве, высокопоставленный чиновник подтвердил, что ЦАХАЛ был предупрежден об ударе США по базе, на которой базировались боевые самолеты, которые проводили смертельную химическую атаку в Идлибе.

Пока сирийские военные продолжают отрицать ответственность за химатаку, обвиняя мятежников и заявляя, что они никогда не будут использовать химическое оружие, "трудно представить, что Асад заранее не знал о нападении. И цена, которую он заплатил за нее, сурова. Он потерял всякую легитимность", - сказал высокопоставленный чиновник.

Режим Асада согласился демонтировать запасы химического оружия в стране в сделке 2013 года, организованной Соединенными Штатами и Россией после смертоносного нападения режима на Восточный Гута вблизи столицы Дамаска, где были убиты более 1400 человек, в том числе 426 детей.

В то время как режим действительно выполнил свои обязательства, ликвидировав большую часть своих запасов химического оружия - более 1290 метрических тонн зарина, VX и серного иприта, предшественника горчичного газа, - а также демонтировав мощности для их производства, по словам высокоставленного чиновника ЦАХАЛа, режим Асада по-прежнему имеет остаточные количества смертоносного химического вещества.

По его словам, режим Асада осуществил атаку зарином, убив около 100 мирных жителей, из-за разочарования, что, несмотря на значительную помощь Сирии со стороны России, Ирана и "Хизбаллы", войска режима не могут значительно продвинуться.

Высокопоставленный представитель ЦАХАЛа заявил, что маловероятно, что в ближайшем будущем в сирийском конфликте будет достигнуто политическое урегулирование.

"Сирия, которую мы когда-то знали, исчезла, и больше никогда не будет существовать", - добавил он.
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