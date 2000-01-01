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скриншот с видео YouTube 20.04 19:20   MIGnews.com

СКР установил источник финансирования теракта в метро Питера

Акрам Азимов, брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга, созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги, полученные в Турции от члена международной террористической группировки, выяснил Следственный комитет России.

Помимо этого, Азизов занимался подделкой документов, чтобы члены этой группировки могли беспрепятственно предвигаться по территории России, говорится в решении Басманного суда об аресте Азимова.

Какая именно террористическая группировка финансировала теракт, не уточняется.

Азимов, как и Джалилов, согласно отметкам в заграничном паспорте, дважды выезжали в Турцию – в декабре 2016 года и в марте нынешнего.

Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова, задержали накануне в Новой Москве. У него изъяли боевую гранату РГД-5.

Аброра Азимова задержали двумя днями ранее в Подмосковье. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.
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