20.04 18:57 MIGnews.com

Главу МИД Швейцарии критикуют за про-ХАМАСскую политику

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Министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхалтер широко известен недоброжелательным отношением к Израилю. Встречи министра иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхалтера с террористической организацией "Хизбалла" привели к тому, что его политика стала критическим событием в центрально-европейской стране."Министерство иностранных дел призывает к диалогу Запада с ХАМАСом. По этой причине Берн помогает сделать террористическую организацию ХАМАС респектабельной, считают критики", - как пишет швейцарская ежедневная газета Blick.Депутат от Швейцарской народной партии и эксперт по внешней политике Альфред Хеер заявил, что "невероятно, что Буркхатер не прекращает оказывать поддержку ХАМАСу".Хеер отметил, что министр иностранных дел должен в праздник Пасхи рассмотреть вопрос о том, почему Швейцария поддерживает организацию, целью которой является уничтожение Израиля.Посол Израиля в Швейцарии Джейкоб Кейдар сообщил в среду The Jerusalem Post: "Мы постоянно передаем наши взгляды на ХАМАС швейцарскому правительству, и мы пытаемся убедить их принять наши взгляды".Израильское правительство, Европейский союз и США классифицируют "Хизбаллу" как террористическую организацию. Швейцария не является членом ЕС и решительно выступает против классификации ХАМАСа и ливанской "Хизбаллы", как террористических организаций.Джонатан Крейтнер, генеральный секретарь швейцарской еврейской общины, заявил: "ХАМАС включен в список террористов ЕС. Мы более чем скептически оцениваем, является ли контакт с ХАМАСом продуктивным. Мы всегда так говорили".Ив Кугельманн, главный редактор швейцарско-еврейского журнала Tachles, сказал корреспонденту The Jerusalem Post: "Остается более чем сомнительным, правильный ли это путь на этот раз для разрешения конфликтов и был ли согласован подход с другими сторонами конфликта ".В декабре швейцарское правительство потратило почти 85 000 долларов на проведение в Женеве семинара-практикума по объединению ХАМАСа с находящейся в Рамаллахе палестинской партией ФАТХ."Швейцария по-разному финансирует организации в Израиле и на палестинских территориях, призывающие к уничтожению Израиля и к гибели евреев", - писал главный редактор Basler Zeitung Доминик Фейси в феврале.