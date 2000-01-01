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Тело Ленина могут захоронить | Фото: Thinkstock20.04 17:23   MIGnews.com

Тело Ленина могут захоронить

В Госдуму внесен законопроект с предложением правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из инициаторов проекта закона Владимира Сысоева (ЛДПР).

"Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле", – сказал Сысоев , уточнив, что документ был внесен в Госдуму в четверг после обеда. Однако, в базе данных нижней палаты он пока не зафиксирован.

"Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии", – уточнил парламентарий.

Представитель ЛДПР утверждает, что на эту законодательную инициативу его, коллег по фракции и представителей от парламентского большинства, сподвигли результаты опроса "Левады-центра", согласно которым большинство россиян высказалось за захоронение тела Ленина.

"Мы изучили этот вопрос и подготовили свой законопроект, так как считаем, что надо в год столетия Революции отдать дань уважения этому человеку, который в свое время был крещен и заслуживает быть погребенным", – отметил парламентарий.

Между тем лидер Компартии РФ Геннадий Зюганов считает провокацией разговоры о перезахоронении Владимира Ленина в год 100-летия Октябрьской революции.

"Те, кто муссирует эту тему, они, мягко говоря, провокаторы. В год юбилейный, в год, когда надо искать решения, а не провоцировать людей на массовые беспорядки", – сказал Зюганов 19 января в эфире телеканала "Россия-24". По его мнению, Ленина "захоронили по православным канонам, так как захоронение в склепах – традиция православных". Я видел Илью Муромца, захороненного в Киево-Печерской Лавре, видел и родственников Пушкина и Кутузова в Псково-Печерской Лавре", – отметил политик.

Как показал недавний опрос "Левада-Центра", более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% – на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в мавзолее.
22 апреля 2017 года будет отмечаться 147-я годовщина со дня рождения Ленина.
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