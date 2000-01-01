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В Пакистане 3 женщин убили мужчину за `богохульство` | Фото: Thinkstock20.04 17:52   MIGnews.com

В Пакистане 3 женщины убили мужчину за "богохульство"

Три женщины, одетые в паранджу, убили мужчину, которого в 2004 году обвинили в богохульстве в северо-восточном пакистанском городе. Полиция сообщила в четверг, 20 апреля, о втором жестоком убийстве за предполагаемые оскорбления Ислама за неделю.

"Богохульство" - это громкая тема в Пакистане, где с 1990 года было совершено по меньшей мере 66 убийств по недоказанным утверждениям, согласно данным Центра исследований в области безопасности и независимых отчетов.

Женщины вошли в дом Фазала Аббаса, лидера общины меньшинств шиитов в маленьком городе Сиалкот, и попросили его выполнить духовный ритуал, во время которого одна из них выстрелила ему в грудь, как сообщили полицейские Reuters.

Аббаса обвинили в богохульстве в 2004 году члены жесткой консервативной группы, после чего он бежал в Данию.

"Недавно он вернулся с убеждением, что он докажет свою невиновность в суде и был выпущен под залог местным судьей", - сказал Хуссейн. Полиция утверждает, что одна из женщин выступала в роли подстрекателя, убеждая двух других убить его и представляла Аббаса как богохульника.

"Это их личное дело, и я не мог найти их связи с какой-либо религиозной группой", - сказал инспектор Афзал.

Однако семья Аббаса считает, что жесткая религиозная группа побудила женщин выследить их жертву и нажать на курок.
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