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Игравший Иуду актер повесился во время спектакля | Фото: Thinkstock20.04 22:34   MIGnews.com

Игравший Иуду актер повесился во время спектакля

В Мексике актер, исполняющий роль Иуды в пасхальном спектакле, умер вследствие асфиксии. Издание The Daily Mail сообщает, что несчастье произошло из-за того, что мужчина поскользнулся на подставке.

Играя сцену повешения, 23-летний актер непреднамеренно соскользнул с подставки. Зрители спектакля пытались его реанимировать, дожидаясь приезда скорой помощи. Однако актер все же скончался по пути в больницу.

По факту несчастья начато уголовное расследование. В настоящее время наиболее вероятной причиной смерти актера называется несчастный случай.
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