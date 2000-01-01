20.04 22:34 MIGnews.com

Игравший Иуду актер повесился во время спектакля

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Мексике актер, исполняющий роль Иуды в пасхальном спектакле, умер вследствие асфиксии. Издание The Daily Mail сообщает, что несчастье произошло из-за того, что мужчина поскользнулся на подставке.Играя сцену повешения, 23-летний актер непреднамеренно соскользнул с подставки. Зрители спектакля пытались его реанимировать, дожидаясь приезда скорой помощи. Однако актер все же скончался по пути в больницу.По факту несчастья начато уголовное расследование. В настоящее время наиболее вероятной причиной смерти актера называется несчастный случай.