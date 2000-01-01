20.04 15:13 MIGnews.com

Раввин Тель-Авива: Мы теперь как чужаки в собственном городе

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Главный раввин Тель-Авива-Яффо Исраэль Меир Лау недоволен и сожалеет о решении Верховного суда предоставить муниципалитету Тель-Авива право выдавать разрешения магазинам и торговым центрам на работу по субботам."Из-за открытия супермаркетов мы ощущаем себя чужаками в собственном городе. Вы не знаете Тель-Авив. Это не настолько светский город, как вам кажется", - заявил раввин в радиоинтервью "Коль Исраэль".Исраэль Лау считает, что открытие городских супермаркетов в шаббат стало возможным только благодаря тому, что "преступники нарушили муниципальные уставы".В то же время главный раввин Иерусалима Арье Штерн называет данное постановление "болезненным" и выразил надежду, что оно будет отменено.Отмечая, что сам он не живет в районе харедим, раввин Штерн добавил: "Эта проблема не моя личная, это – то, как еврейское государство должно относиться к шаббату. Сохранение субботы является самой сильной гарантией способности государства к противостоянию. Но оно не хочет, чтобы таковая существовала".