20.04 16:37 MIGnews.com

Мужчина угрожал убить медсестру в больнице Бейлинсон

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В одной из крупных израильских больниц - Бейлинсон в Петах-Тикве произошло ЧП.Мужчина прибыл в приемный покой больницы с матерью, которая говорила, что чувствует себя плохо. После врачебной проверки выяснилось, что мать здорова. Разгневанный мужчина закрыл сказавшую ему это медсестру в комнате и сказал, что “убьет кого-нибудь”, если мать не госпитализируют.Медсестре удалось выскочить из комнаты и вызвать полицию. Она подала официальную жалобу на угрожавшего ей мужчину.Полиция утверждает, что угроза не была направлена специфически против подавшей жалобу медсестры, а “скорее носила общий характер”. Мужчина был задержан - но отпущен через несколько часов. Полиция не может установить, что реально случилось в закрытой комнате - но медсестра теперь боится ходить на работу.