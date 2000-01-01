20.04 13:34 MIGnews.com

Волна жары: на выходные в Израиле будет плюс 38

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Метеорологи сообщают, что в ближайшую субботу Израиль накроет волна экстремальной жары.На пике жары в Ха-Шфела и внутренних областях страны температура воздуха достигнет 38 градусов. В районе мертвого моря и Арава температура превысит 40 градусов. В Эйлате будет несколько прохладнее - благодаря ветру с моря.Волна жары резко спадет в ночь с субботы на воскресенье. В воскресенье температура резко упадет - на 12 градусов.Море, по израильским понятиям, все еще останется холодным (температура воды составит 20 градусов)