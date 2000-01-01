20.04 10:58 MIGnews.com

Суд запретил продавать квартиры только религиозным евреям

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Застройщику проекта "Кехилат Кармей Гат" в Кирьят-Кате, компании "Бемуна", запретили продавать квартиры в новом жилом комплексе только харедим. Такое постановление было издано в среду окружным судом Иерусалима, который, таким образом частично одобрил ходатайство Ассоциации за гражданские права в Израиле.В соответствии с условиями тендера земельной администрации Израиля, который в свое выиграла "Бемуна", квартиры должны продаваться всем желающим, а не только представителям национально-религиозного сектора."Я издаю постановление, согласно которому компания должна продолжать продавать дома всем, кто захочет их купить, поскольку она обязана делать это в соответствии с условиями тендера", - гласит заявление судьи Навы Бен Ор.Кроме того, она оштрафовала застройщика на 10 тысяч шекелей за судебные расходы, но не призвала совет по тендерам Израиля (ILA) наложить на "Бемуну" дополнительный штраф, как того просили в Ассоциации за гражданские права.Стоит отметить, что ILA уже штрафовал строительную компанию. За ее рекламу, унижающую евреев-мизрахи, выставляя "нормальной семьей" исключительно национально-религиозный формат, в ноябре 2015 года "Бемуне" пришлось заплатить 323 тысяч шекелей.