20.03 10:08 MIGnews.com
Жуткое ДТП на шоссе №6: ранены дети
Утром во вторник, 20 марта, на 6-й трассе около перекрестка Нахшоним произошло столкновение микроавтобуса, перевозившего детей, с легковым автомобилем.
В столкновении, по информации "Маген Давид Адом", пострадали 15 человек.
Мужчины примерно 25 и 40 лет, сидевшие в правой части легкового автомобиля, получили травмы средней тяжести, остальные 13 участников ДТП были легко травмированы.
Сотрудники службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницы "Бейлинсон" и "Ха-Шарон" в Петах-Тикве, а также в медицинский центр "Шиба" в Тель ха-Шомере.
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