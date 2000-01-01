20.03 10:08 MIGnews.com

Жуткое ДТП на шоссе №6: ранены дети

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Утром во вторник, 20 марта, на 6-й трассе около перекрестка Нахшоним произошло столкновение микроавтобуса, перевозившего детей, с легковым автомобилем.В столкновении, по информации "Маген Давид Адом", пострадали 15 человек.Мужчины примерно 25 и 40 лет, сидевшие в правой части легкового автомобиля, получили травмы средней тяжести, остальные 13 участников ДТП были легко травмированы.Сотрудники службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницы "Бейлинсон" и "Ха-Шарон" в Петах-Тикве, а также в медицинский центр "Шиба" в Тель ха-Шомере.