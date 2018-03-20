20.03 09:07 MIGnews.com

Израиль: 25 раненых на дорогах за полчаса

רוכב אופנוע נפצע אנוש בכביש 4; 24 נוספים נפצעו בתאונות דרכים • @TzurMaor עם כל הפרטים >> https://t.co/7xt3CuxlOY pic.twitter.com/F4lHcd00PX — חדשות עשר (@news10) March 20, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В течение получаса на трех основных шоссе в Израиле произошли серьезные аварии, в результате которых пострадали 25 человек.Утром 20 марта на перекрестке Нахшоним на шоссе №6 частный автомобиль врезался в микроавтобус подвозки.В результате аварии ранены 15 человек. Двое раненых - в состоянии средней степени тяжести, 13 получили легкие ранения. Раненые эвакуированы в больницы Бейлинсон, Шиба и Ха-Шарон.После этого на шоссе №35 в районе мошава Раваха автобус врезался в частный автомобиль. Девять человек, получивших легкие ранения, были эвакуированы в госпиталь Барзилай в Ашкелоне.Через несколько минут после этого 30-летний мотоциклист врезался в автомобиль, остановившийся на обочине шоссе №4 в районе перекрестка Ришон ле-Цион. Мотоциклист тяжело ранен и в критическом состоянии эвакуирован в Тель Ха-Шомер.