Израиль: 25 раненых на дорогах за полчаса

В течение получаса на трех основных шоссе в Израиле произошли серьезные аварии, в результате которых пострадали 25 человек.
Утром 20 марта на перекрестке Нахшоним на шоссе №6 частный автомобиль врезался в микроавтобус подвозки.
В результате аварии ранены 15 человек. Двое раненых - в состоянии средней степени тяжести, 13 получили легкие ранения. Раненые эвакуированы в больницы Бейлинсон, Шиба и Ха-Шарон.
После этого на шоссе №35 в районе мошава Раваха автобус врезался в частный автомобиль. Девять человек, получивших легкие ранения, были эвакуированы в госпиталь Барзилай в Ашкелоне.
Через несколько минут после этого 30-летний мотоциклист врезался в автомобиль, остановившийся на обочине шоссе №4 в районе перекрестка Ришон ле-Цион. Мотоциклист тяжело ранен и в критическом состоянии эвакуирован в Тель Ха-Шомер.