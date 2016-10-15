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Париж: израильтянин чудом спасся от похищения мусульманами 20.03 09:01   MIGnews.com

Париж: израильтянин чудом спасся от похищения мусульманами

Второй канал израильского ТВ опубликовал репортаж о попытке похищения и убийства израильтянина в Париже.

Ронен Эдри прилетел в Париж навестить проживающего там брата. Ронен сел в такси с водителем-мусульманином. Он рассказывает: “Я дал водителю адрес, я видел, что он едет по wize в правильном направлении. Все шло как обычно - но внезапно все обернулось очень плохо. Я попросил его выключить радио - и тут посыпались угрозы”.

Эдри говорит: “Водитель сказал мне: Да кто ты такой? Ты что о себе думаешь? Ты здесь не живешь, у тебя нет прав, ты не хозяин этой машины. Он начал проклинать меня на французском. Он кричал: Я тебе покажу, что мусульмане делают с такими людьми, как ты”.

Эдри потребовал немедленно остановить автомобиль, и сказал, что если водитель этого не сделает он ему не заплатит. Тот вместо того, чтобы остановиться, позвонил по телефону своему другу и начал на французском обсуждать свои намерения относительно Эдри. Эдри говорит: “Я уловил, что речь идет обо мне. Я записал разговор на whatsapp и послал брату”.

Брат перевел Эдри содержание разговора: “Водитель говорил: Я тут в машине с хомо, который отказывается платить, идиот, который думает, что я не сломаю ему задницу. Я ему глотку прямо в машине перережу, я надеюсь, что он понимает, что я говорю”.

В этот момент такси прибыло к месту назначения. Шофер показал на угол улицы и сказал: “Тут я должен был тебя высадить, но я этого не сделаю, поедешь со мной”.

Эдри осознал, что если он не предпримет быстрых действий, может случиться что-то очень плохое: “Я открыл дверь. Автомобиль несся со скоростью 60 км/ч. Шофер выхватил нож и я выскочил из машины”.

Эдри тяжело ударился об асфальт и сломал лодыжку. Несмотря на это, он смог дойти до дома брата. Больше всего он боялся, что шофер вернется. Эдри и брат пошли на станцию полиции и подали жалобу Полицейские ему сказали: “Мы знаем много историй о водителях такси в Париже, но с таким еще не сталкивались”. Эдри попросили остаться во Франции с тем, чтобы заняться делом против водителя, но он был слишком шокирован произошедшим и принял решение вернуться в Израиль.

Инцидент с Роненом Эдри может показаться опасной эскалацией, но на деле - не более чем еще один эпизод войны долгой войны ислама против Франции и современной цивилизации. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Французская интифада. Долгая война Франции и ее арабов".


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