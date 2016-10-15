Париж: израильтянин чудом спасся от похищения мусульманами
Второй канал израильского ТВ опубликовал репортаж о попытке похищения и убийства израильтянина в Париже.
Ронен Эдри прилетел в Париж навестить проживающего там брата. Ронен сел в такси с водителем-мусульманином. Он рассказывает: “Я дал водителю адрес, я видел, что он едет по wize в правильном направлении. Все шло как обычно - но внезапно все обернулось очень плохо. Я попросил его выключить радио - и тут посыпались угрозы”.
Эдри говорит: “Водитель сказал мне: Да кто ты такой? Ты что о себе думаешь? Ты здесь не живешь, у тебя нет прав, ты не хозяин этой машины. Он начал проклинать меня на французском. Он кричал: Я тебе покажу, что мусульмане делают с такими людьми, как ты”.
Эдри потребовал немедленно остановить автомобиль, и сказал, что если водитель этого не сделает он ему не заплатит. Тот вместо того, чтобы остановиться, позвонил по телефону своему другу и начал на французском обсуждать свои намерения относительно Эдри. Эдри говорит: “Я уловил, что речь идет обо мне. Я записал разговор на whatsapp и послал брату”.
Брат перевел Эдри содержание разговора: “Водитель говорил: Я тут в машине с хомо, который отказывается платить, идиот, который думает, что я не сломаю ему задницу. Я ему глотку прямо в машине перережу, я надеюсь, что он понимает, что я говорю”.
В этот момент такси прибыло к месту назначения. Шофер показал на угол улицы и сказал: “Тут я должен был тебя высадить, но я этого не сделаю, поедешь со мной”.
Эдри осознал, что если он не предпримет быстрых действий, может случиться что-то очень плохое: “Я открыл дверь. Автомобиль несся со скоростью 60 км/ч. Шофер выхватил нож и я выскочил из машины”.
Эдри тяжело ударился об асфальт и сломал лодыжку. Несмотря на это, он смог дойти до дома брата. Больше всего он боялся, что шофер вернется. Эдри и брат пошли на станцию полиции и подали жалобу Полицейские ему сказали: “Мы знаем много историй о водителях такси в Париже, но с таким еще не сталкивались”. Эдри попросили остаться во Франции с тем, чтобы заняться делом против водителя, но он был слишком шокирован произошедшим и принял решение вернуться в Израиль.