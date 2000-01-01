20.03 20:56 MIGnews.com

Ракетный обстрел Дамаска, десятки погибших

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Не менее 35 человек погибли в результате ракетного обстрела в Сирии во вторник ,20 марта. Отмечается, что террористы обстреляли кварталы Дамаска и его окрестностей из Восточной Гуты.Об этом сообщает агентство SANA.Боевики группировки " Джабхат ан-Нусра" обстреляли из реактивных установок залпового огня рынок в квартале Кашкол на окраине Джермана.Также сообщается о раненных при обстреле кварталов Эль-Имара и Мезза. Однако точное число пострадавших неизвестно.