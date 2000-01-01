Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









21.03 09:22   MIGnews.com

Сирийский фотокор получил $120 тыс. за снимок коллеги

Сирийский фотокорреспондент Мохамед Альрагеб (Mohamed Alragheb) стал победителем международного конкурса фотографии Hamdan International Photography Award. Он выиграл Гран-при в размере $120 тыс.

Альрагеба удостоили такой награды за снимок другого фотокора Абда Алькадера Хабака (Abd Alkader Habak), который спас ребенка от взрыва.

Снимок был сделан в апреле минувшего года в Западном Алеппо. Фотокоры снимали переход людей по гумкоридору, и тогда прогремел взрыв. Хабак побежал помогать раненым. На роковм снимке изображено, как он убегает от взорванного автомобиля с раненым ребенком на руках, пишет udf.by.

Хабак услышал, что ему кричали: "ребенок мертв", но он продолжил бежать, ведь видел, что мальчик слабо дышал и смотрел ему в глаза.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:19
Пенсии четверти миллиона израильтян будут урезаны
08:52
Экс-глава Моссада создал свою команду из 30 лучших хакеров
08:21
МО РФ: Эвакуация мирных жителей Восточной Гуты продолжается
08:05
Лапид предложил Бени Ганцу второе место в списке Еш Атид
08:01
Солдат ЦАХАЛа случайно застрелил сослуживца
07:52
Удар по реактору: Либерман намекнул на колебания Барака
07:50
Меркель – Израилю: отказ от ядерной сделки приведет к войне
07:19
Барак об ударе по реактору: срочная и опасная операция
07:17
Кац: Абу Мазен – главарь террористической группировки
06:25
В Китае будут сильнее следить за госслужащими
05:10
Испанцы пытаются сделать платежи невидимыми
04:21
В Уэльсе разбился самолёт пилотажной группы Королевских ВВС
03:33
Золотое платье Бейонсе взорвало интернет
02:28
Джим Керри нарисовал карикатуру пресс-секретаря Белого дома
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus