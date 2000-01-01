Сирийский фотокор получил $120 тыс. за снимок коллеги
Сирийский фотокорреспондент Мохамед Альрагеб (Mohamed Alragheb) стал победителем международного конкурса фотографии Hamdan International Photography Award. Он выиграл Гран-при в размере $120 тыс.
Альрагеба удостоили такой награды за снимок другого фотокора Абда Алькадера Хабака (Abd Alkader Habak), который спас ребенка от взрыва.
Снимок был сделан в апреле минувшего года в Западном Алеппо. Фотокоры снимали переход людей по гумкоридору, и тогда прогремел взрыв. Хабак побежал помогать раненым. На роковм снимке изображено, как он убегает от взорванного автомобиля с раненым ребенком на руках, пишет udf.by.
Хабак услышал, что ему кричали: "ребенок мертв", но он продолжил бежать, ведь видел, что мальчик слабо дышал и смотрел ему в глаза.