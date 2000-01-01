20.03 19:25 MIGnews.com
Отец Ахед Тамими впервые посетил дочь в тюрьме
Отец Ахед Тамими впервые посетил свою 17-летнюю дочь в тюрьме, сообщает Times of Israel.
Во вторник, 20 марта, Бассем Тамими впервые проведал свою дочь и жену, которые содержаться под арестом уже 4 месяца.
Ахед Тамими была арестована полицией в декабре за нападение на военнослужащих ЦАХАЛа на Западном берегу.
Позже ее обвинили в нападении на израильских военнослужащих при отягчающих обстоятельствах, подстрекательствах, угрозах военнослужащим и метании камней.
Бассем Тамими сообщил, что он разговаривал со своей дочерью и женой в течение 45 минут. По его словам, Ахед проводит свое время выполняя домашние задания, читает и изучает английский язык.
Также он добавил, что его дочь и супруга пребывают в хорошем расположении духа.
Ранее военный апелляционный суд
отклонил требование 17-летней Ахэд Тамими и ее родителей провести открытое судебное заседание.
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