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youtube20.03 19:25   MIGnews.com

Отец Ахед Тамими впервые посетил дочь в тюрьме

Отец Ахед Тамими впервые посетил свою 17-летнюю дочь в тюрьме, сообщает Times of Israel.

Во вторник, 20 марта, Бассем Тамими впервые проведал свою дочь и жену, которые содержаться под арестом уже 4 месяца.

Ахед Тамими была арестована полицией в декабре за нападение на военнослужащих ЦАХАЛа на Западном берегу.

Позже ее обвинили в нападении на израильских военнослужащих при отягчающих обстоятельствах, подстрекательствах, угрозах военнослужащим и метании камней.

Бассем Тамими сообщил, что он разговаривал со своей дочерью и женой в течение 45 минут. По его словам, Ахед проводит свое время выполняя домашние задания, читает и изучает английский язык.

Также он добавил, что его дочь и супруга пребывают в хорошем расположении духа.

Ранее военный апелляционный суд отклонил требование 17-летней Ахэд Тамими и ее родителей провести открытое судебное заседание.
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