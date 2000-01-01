21.03 04:21 MIGnews.com

В Уэльсе разбился самолёт пилотажной группы Королевских ВВС

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Самолёт пилотажной группы Королевских ВВС "Красные стрелы" (Red Arrows) потерпел крушение в Уэльсе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.В заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter, говорится:"Мы осведомлены о сегодняшнем происшествии на базе Королевских ВВС Вэлли с участием самолёта Hawk. Мы расследуем этот инцидент".По данным телеканала Sky News, на борту самолёта находились два человека.