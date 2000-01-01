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ООН хочет, чтобы Турция отменила чрезвычайное положение 20.03 17:05   MIGnews.com

ООН хочет, чтобы Турция отменила чрезвычайное положение

Во вторник, 20 марта, Офис Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека обратился к Турции, чтобы та отменила чрезвычайное положение, которое действует с июля 2016 года, по причине многочисленных нарушений прав человека:

Речь идет об аресте 160 тыс. человек и увольнения госслужащих, уточняется в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раада аль-Хусейна.

По его мнению, турецкая сторона обязана быстрее отменить чрезвычайное положение и восстановить нормальную работу институтов, а также верховенство права, пишет Reuters.

Официальной Анкаре в Офисе напомнили, что принятие указов в связи с чрезвычайным положением ради нацбезопасности очень похоже на механизм борьбы с критикой в адрес правительства Турции.

Как известно, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, после неудачной попытки переворота в июле 2016 года, ввел чрезвычайное положение, срок действия которого постоянно продлевается.
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