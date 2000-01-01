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Charlie Hebdo изобразил Путина кукловодом 20.03 22:22   MIGnews.com

Charlie Hebdo изобразил Путина кукловодом

Французский еженедельник Charlie Hebdo в новом номере опубликовал карикатурное изображение президента России Владимира Путина вместе с кукольной Ксенией Собчак и связанным оппозиционный политиком Алексеем Навальным. Фотографию рисунка опубликовал на своей странице Facebook галерист Марат Гельман.

На картинке Путин изображен в роли кукловода, который управляет марионеточной куклой – Ксенией Собчак.

"Я Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах", - говори игрушка.

При этом на заднем плане сидит человек, который полностью связан и говорит: "Я Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!"

Таким образом, французское сатирическое издание попыталось передать сложившуюся политическую ситуацию в России.

Публикация собрала несколько сотен лайков и десятки репостов.
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