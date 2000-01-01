Charlie Hebdo изобразил Путина кукловодом

Французский еженедельник Charlie Hebdo в новом номере опубликовал карикатурное изображение президента России Владимира Путина вместе с кукольной Ксенией Собчак и связанным оппозиционный политиком Алексеем Навальным. Фотографию рисунка опубликовал на своей странице Facebook галерист Марат Гельман.
На картинке Путин изображен в роли кукловода, который управляет марионеточной куклой – Ксенией Собчак.
"Я Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах", - говори игрушка.
При этом на заднем плане сидит человек, который полностью связан и говорит: "Я Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!"
Таким образом, французское сатирическое издание попыталось передать сложившуюся политическую ситуацию в России.
Публикация собрала несколько сотен лайков и десятки репостов.