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Еврей натравливал своего пса на палестинских овец | Фото:20.03 14:48   MIGnews.com

Палестинцы пострадали от пса поселенца

Полиция Израиля на этой неделе открыла дело против еврея, который натравливал своего питбультерьера на стадо овец, принадлежащих палестинцу.

Об этом во вторник, 20 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, инцидент произошел в прошлую пятницу в южной части Западного берега.

Издание отмечает, что по случайному стечению обстоятельств, действия поселенца были запечатлены на видео.
Еврей натравливал своего пса на палестинских овец | Фото:
Представленную полиции видеозапись сделал активист из правозащитной группы Ta’ayush.

Правозащитники данной группы часто сопровождают палестинских пастухов и фермеров, жалующихся на поведение жителей израильских поселений, уточняет издание.
Еврей натравливал своего пса на палестинских овец | Фото:

В интервью The Times of Israel поселенец, пес которого атаковал овец и покалечил нескольких из них, заявил в свое оправдание, что именно палестинцы вторглись на его землю.

В пресс-службе полиции подчеркнули, что пока что мужчину арестовывать не будут.
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