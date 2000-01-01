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Шойгу: за эту неделю наши солдаты пресекли три химатаки20.03 13:52   MIGnews.com

Шойгу: за эту неделю наши солдаты пресекли три химатаки

За последнюю неделю российские военные пресекли три провокации вооруженной оппозиции с использованием химического оружия против сирийских мирных граждан с целью дискредитировать правительственные войска Сирии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания.

"Мы продолжаем наблюдать за действиями США и стран коалиции. Отмечаем активность их вооруженных сил вокруг Сирии", - сказал министр. "Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия, - отметил он. - Три таких попытки за последнюю неделю пресечены".

Шойгу также выразил надежду, что страны Запада руководствуясь здравым смыслом, "прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам".

"Будем и дальше делать все для нормализации обстановки в данном регионе, призываем заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия", - сказал он, добавив, что Россия уже сделала вклад в процесс урегулирования военного конфликта на территории Сирии, организовав гуманитарный конвой, с помощью которого смогли выйти из Восточной Гуты почти 80000 тысяч мирных жителей.

Также он заявил, что российское военные не только обеспечивают безопасность выхода беженцев из блокированных районов, но и в кратчайшие сроки осуществляют туда поставки гуманитарной помощи, снабжая всем необходимым граждан Сирии.

"Предпринимаемые нами шаги в целом позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска", - констатировал он.
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