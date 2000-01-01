20.03 13:52 MIGnews.com

Шойгу: за эту неделю наши солдаты пресекли три химатаки

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За последнюю неделю российские военные пресекли три провокации вооруженной оппозиции с использованием химического оружия против сирийских мирных граждан с целью дискредитировать правительственные войска Сирии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания."Мы продолжаем наблюдать за действиями США и стран коалиции. Отмечаем активность их вооруженных сил вокруг Сирии", - сказал министр. "Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия, - отметил он. - Три таких попытки за последнюю неделю пресечены".Шойгу также выразил надежду, что страны Запада руководствуясь здравым смыслом, "прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам"."Будем и дальше делать все для нормализации обстановки в данном регионе, призываем заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия", - сказал он, добавив, что Россия уже сделала вклад в процесс урегулирования военного конфликта на территории Сирии, организовав гуманитарный конвой, с помощью которого смогли выйти из Восточной Гуты почти 80000 тысяч мирных жителей.Также он заявил, что российское военные не только обеспечивают безопасность выхода беженцев из блокированных районов, но и в кратчайшие сроки осуществляют туда поставки гуманитарной помощи, снабжая всем необходимым граждан Сирии."Предпринимаемые нами шаги в целом позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска", - констатировал он.