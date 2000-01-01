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Скриншот с видео YouTube 21.03 00:04   MIGnews.com

Российский дизайнер создал ролик "Еще 6 лет Путина"

В сети появился стилизованный под "Симпсонов" мультфильм российского дизайнера Егора Жгуна под название "Еще 6 лет Путина", который рассказывает об основных событиях, произошедших в третий срок его правления.



В ролике можно увидеть бегство Виктора Януковича из Украины, предполагаемое вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США, уничтожение тракторами подсанкционных помидоров, а также взятие Крыма.

Ранее сообщалось, что в США планируют выпустить пародийный мультсериал про Трампа.
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