Российский дизайнер создал ролик "Еще 6 лет Путина"
В сети появился стилизованный под "Симпсонов" мультфильм российского дизайнера Егора Жгуна под название "Еще 6 лет Путина", который рассказывает об основных событиях, произошедших в третий срок его правления.
В ролике можно увидеть бегство Виктора Януковича из Украины, предполагаемое вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США, уничтожение тракторами подсанкционных помидоров, а также взятие Крыма.
Ранее сообщалось, что в США планируют выпустить пародийный мультсериал про Трампа.