20.03 12:50 MIGnews.com

В Кишеневе прогремел взрыв в магазине: есть жертвы

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В столице Молдавии прогремел сильный взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба молдавской полиции, передает РИА Новости."Несколько минут назад произошел взрыв на улице Армянская-Матеевича в Кишиневе в продуктовом магазине, в результате погибли два человека", - говориться в сообщении.На данный момент в СМИ сообщается о двух версиях происшествия – взрыв бытого газа и взрыв боевой гранаты.Так, Sputnik Moldova сообщает, что причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа в центре Кишенева, но при этом очевидцы случившегося утверждают, что взрыв произошел из-за конфликта между продавцом магазина и одним из посетителей, который на нервах вышел из помещения супермаркета и взорвал гранату.