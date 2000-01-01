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20.03 12:50   MIGnews.com

В Кишеневе прогремел взрыв в магазине: есть жертвы

В столице Молдавии прогремел сильный взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба молдавской полиции, передает РИА Новости.

"Несколько минут назад произошел взрыв на улице Армянская-Матеевича в Кишиневе в продуктовом магазине, в результате погибли два человека", - говориться в сообщении.

На данный момент в СМИ сообщается о двух версиях происшествия – взрыв бытого газа и взрыв боевой гранаты.

Так, Sputnik Moldova сообщает, что причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа в центре Кишенева, но при этом очевидцы случившегося утверждают, что взрыв произошел из-за конфликта между продавцом магазина и одним из посетителей, который на нервах вышел из помещения супермаркета и взорвал гранату.
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