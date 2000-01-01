Создатель "Новичка" назвал виновных в отравлении Скрипаля
Один из советских ученых, входивших в группу разработчиков отравляющей системы "Новичок", усомнился в причастности РФ к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Речь идет о докторе химических наук, профессоре Леониде Ринке.
Как пояснил ученый, у него возникают сомнения по этому вопросу в связи с тем, что все пострадавшие от химического вещества еще живы, так как "Новичок" – это очень опасный отравляющий газ.
"Значит, либо это вовсе не система "Новичок", либо она была плохо "сварена", халтурно применена. Или же сразу после применения англичане использовали антидот, а для этого надо было знать, чем именно ты отравляешь", - сказал эксперт в интервью РИА Новости.
Также Ринк указал, что "Новичок" может создать любая фармацевтическая или химическая корпорация, поскольку его технология является общедоступной. Но при этом отметил, что точную рецептуру вещества произвести очень сложно, поэтому, по мнению эксперта, британцы не дают образец химвещества Москве на анализ.
"Как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Сразу выяснится, что это не российская технология", - сказал профессор, додавив, что у британцев есть необходимые специалисты, которые могли обработать веществом вещи Скрипаля.
Кроме того, химик опроверг версию о перевозке яда дочерью бывшего шпиона в чемодане, назвав ее полной ахинеей. По его словам, в таком варианте Юлия даже не доехала бы до Лондона и погибла еще по пути в Великобританию.
Информация об отравляющих веществах "Новичок" в открытых источниках отсутствует, однако, как сообщал один из его создателей, Вил Мирзаянов, вариант этого яда можно получить с помощью обычных органофосфатных соединений, которые изготовляются на химзаводах по производству удобрений или пестицидов.
Бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в пригороде Лондона. При осмотре места происшествия, эксперты обнаружили следы химического вещества семейства "Новичок", разрабатывавшегося в 70-ых в Советском Союзе в военных целях. Этот инцидент стал поводом для международного скандала между Лондоном и Москвой: Великобритания обвинила Россию в случившемся и объявила о высылке 23 российских дипломатов. В свою очередь РФ отрицает все обвинения в свой адрес, и ответила британскому правительству такими же дипломатическими мерами.