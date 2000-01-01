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Производители коки взбунтовались против властей Боливии 20.03 11:22   MIGnews.com

Производители коки взбунтовались против властей Боливии

В понедельник, 19 марта, в окрестностях боливийской столицы Ла-Пас, произошли ожесточенные бои между сотрудниками правоохранительных органов и производителями коки, сообщает Рейтер.



Инцидент произошел в связи с решением властей отстранить руководство профильной ассоциации от своих обязанностей и захватить принадлежащее ей здание.

В агентстве отмечают, что этот случай лишь очередной эпизод в затяжном споре между правительством Боливии и местными жителями в отношении плантаций коки. Так, в прошлом году частные фермеры взбунтовались против принятия законопроекта о расширении полей коки, согласно которому его площадь увеличилась с 12 тыс. гектаров до 22 тысяч. Тогда президент страны Эво Моралес назвал этот документ победой над предыдущими властями и США. Однако многие боливийцы со скептицизмом восприняли данный закон, поскольку он может привести в упадок их собственный бизнес.
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