Производители коки взбунтовались против властей Боливии
В понедельник, 19 марта, в окрестностях боливийской столицы Ла-Пас, произошли ожесточенные бои между сотрудниками правоохранительных органов и производителями коки, сообщает Рейтер.
Инцидент произошел в связи с решением властей отстранить руководство профильной ассоциации от своих обязанностей и захватить принадлежащее ей здание.
В агентстве отмечают, что этот случай лишь очередной эпизод в затяжном споре между правительством Боливии и местными жителями в отношении плантаций коки. Так, в прошлом году частные фермеры взбунтовались против принятия законопроекта о расширении полей коки, согласно которому его площадь увеличилась с 12 тыс. гектаров до 22 тысяч. Тогда президент страны Эво Моралес назвал этот документ победой над предыдущими властями и США. Однако многие боливийцы со скептицизмом восприняли данный закон, поскольку он может привести в упадок их собственный бизнес.