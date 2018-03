20.03 23:34 MIGnews.com

Weinstein Company подала заявку о банкротстве

Бывшая компания скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, Weinstein Company, подала заявку о банкротстве, сообщает The New York Times Сообщается, что все необходимые документы фирма направила в суд по банкротствам штата Делавэр, указав в качестве приоритетного покупателя своих активов техасскую частную инвестиционную компанию Lantern Capital.Предполагается, что сумма сделки составит около 320 миллионов долларов.В начале марта появилась информация о том, что совет директоров Weinstein Co договорился с группой инвесторов о продаже фирмы за 500 миллионов долларов, однако в последний момент сделка сорвалась из-за разбирательства прокуратуры в отношении компании, и ее долгах, о которых изначально умолчали директора при разговоре с предполагаемыми покупателями.Напомним, до сексуального сандала вокруг Вайнштейна, американский продюсер был одним из самых влиятельных людей в Голливуде. Ажиотаж разгорелся в конце 2017 года после того, как несколько десятков женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании.