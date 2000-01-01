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Weinstein Company подала заявку о банкротстве 20.03 23:34   MIGnews.com

Weinstein Company подала заявку о банкротстве

Бывшая компания скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, Weinstein Company, подала заявку о банкротстве, сообщает The New York Times.

Сообщается, что все необходимые документы фирма направила в суд по банкротствам штата Делавэр, указав в качестве приоритетного покупателя своих активов техасскую частную инвестиционную компанию Lantern Capital.



Предполагается, что сумма сделки составит около 320 миллионов долларов.

В начале марта появилась информация о том, что совет директоров Weinstein Co договорился с группой инвесторов о продаже фирмы за 500 миллионов долларов, однако в последний момент сделка сорвалась из-за разбирательства прокуратуры в отношении компании, и ее долгах, о которых изначально умолчали директора при разговоре с предполагаемыми покупателями.

Напомним, до сексуального сандала вокруг Вайнштейна, американский продюсер был одним из самых влиятельных людей в Голливуде. Ажиотаж разгорелся в конце 2017 года после того, как несколько десятков женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
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