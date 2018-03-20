В Кении умер последний в мире самец белого носорога
В Кении скончался последний в мире самец северного белого носорога по кличке Судан в возрасте 45 лет.
Об этом во вторник, 20 марта сообщается в Twitter кенийского заповедника Ol Pejeta, где обитал носорог, передает Лента.ру.
По данным издания, 19 марта ветеринары заповедника приняли решение его усыпить, так как состояние животного ухудшилось, и он больше не мог стоять. Ветеринары отмечают, что у Судана были дегенеративные заболевания мускул и костей, а на коже появились обширные раны.