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В Кении умер последний в мире самец белого носорога | Фото:20.03 22:44   MIGnews.com

В Кении умер последний в мире самец белого носорога

В Кении скончался последний в мире самец северного белого носорога по кличке Судан в возрасте 45 лет.

Об этом во вторник, 20 марта сообщается в Twitter кенийского заповедника Ol Pejeta, где обитал носорог, передает Лента.ру.

По данным издания, 19 марта ветеринары заповедника приняли решение его усыпить, так как состояние животного ухудшилось, и он больше не мог стоять. Ветеринары отмечают, что у Судана были дегенеративные заболевания мускул и костей, а на коже появились обширные раны.


По словам ученых, единственной надеждой на продолжение вида является разведение потомства путем экстракорпорального оплодотворения. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.



По информации издания, что после смерти Судана в мире остались всего два северных белых носорога – дочь Судана Наджин и его внучка Фату.
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