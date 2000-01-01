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instagram.com 20.03 09:32   MIGnews.com

Навального в Барнауле облили зеленкой

Приключения Алексея Навального продолжаются. В Барнауле сегодня, "человек в черном" облил оппозиционера из спринцовки, передают СМИ. Такие случаи происходят с ним не в первый раз, где еще "любят и ждут" Навального.

В понедельник, 20 марта, лидер оппозиционного блока Навальный стал похож на героя фильма "Маска", или Шрека. В Барнауле, Алтайском крае, политика облили зеленкой в то время, когда он приближался к штабу для проведения пресс-конференции. О нападавшем известно лишь одно – что он был в черной кепке и очках.

Алексей Навальный уже подал заявление в правоохранительные органы о нанесении вреда здоровью.По данным свидетелей происшествия, когда Навальный подходил к штабу, из-за угла выскочил человек в черных очках, черной кепке и с красным значком и облил его зеленкой из спринцовки. "Спринцовку он бросил, мы ее забрали, предоставили в полицию", - уточнили в штабе.

Впрочем, это не первое "обливание зеленкой" Навального. Вчера, в Новосибирске задержали мужчину, который бросил в оппозиционера яйца. А в Уфе, в начале марта, снова в дело пошли яйца. В Нижнем Новгороде и вовсе, перед дверью, в которой должен был открыться штаб, появилась монтажная пена. Все эти действия происходят неспроста, так люди выражают свое недовольство открытиями предвыборных штабов Навального в разных регионах России.
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