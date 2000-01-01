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В аэропорту Бен-Гурион задержан мужчина с пистолетом | Фото: управление аэропортов Израиля20.03 09:18   MIGnews.com

В аэропорту Бен-Гурион задержан мужчина с пистолетом

При проверке багажа в международном аэропорту Бен-Гурион у 61-летнего гражданина Израиля в чемодане обнаружился пистолет.

После тщательной проверки охрана аэропорта пришла к выводу, что речь не идет об инциденте в сфере безопасности. Пистолет был конфискован, а мужчине разрешили улететь в Лондон.

Управление аэропортов Израиля напоминает, что пронос оружия на территорию аэропорта, даже при наличии у владельца разрешения на ношение оружия является уголовным преступлением. Обнаружение в багаже пассажиров пистолетов, патронов, ножей и прочих запрещенных предметов может привести к высоким штрафам и полному расстройству планов полета пассажира.
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