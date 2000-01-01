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После столкновений в Париже были задержаны 11 человек | Фото: Thinkstock20.03 11:17   MIGnews.com

После столкновений в Париже были задержаны 11 человек

11 человек были задержаны в Париже после столкновения демонстрантов с полицией, передает агентство Франс Пресс.

Сообщается, что демонстрантов задержали за ношение оружия, нанесение ущерба, а также проявление агрессии и бросание в правоохранителей различных предметов. Отмечается, что многие демонстранты вышли на улицы после призывов ряда антирасистских организаций.
В общей сложности в акции протеста, который прошел в воскресенье в Париже, приняли участие от 7 до 7,5 тысяч человек. Они скандировали лозунги: "Правосудие и достоинство, остановите безнаказанность полиции", "Полиция повсюду, а справедливости нигде нет", "Нет справедливости, нет и мира" и т.д.
Ранее сообщалось, что во время акции произошли стычки между демонстрантами и правоохранителями. В итоге двое полицейских были ранены. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Причиной марша стало задержание полицией 2 февраля молодого человека по имени Тео. В результате потасовки он сильно пострадал, ему сделали операцию. Одному из полицейских предъявили обвинение в изнасиловании, еще трое находятся под следствием по делу об умышленном насилии в сговоре.
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