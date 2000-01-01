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В Гане дерево убило десятки учеников | Фото: Thinkstock20.03 11:24   MIGnews.com

В Гане дерево убило десятки школьников

По меньшей мере, 20 человек погибли в результате падения огромного дерева в центральной части Ганы. Инцидент произошел на популярном среди туристов водопаде у города Кинтампо.

Представители спасательных служб и полиции пояснили, что ученики купались, когда начиналась буря. Сильный ветер привел к падению огромного дерева, жертвами которого стали десятки человек.

Среди погибших также есть и туристы. Представитель пожарной службы заявил, что 18 человек погибли на месте и двое скончались в больнице.

Кроме того многие также получили травмы, передает BBC News.
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