20.03 11:24 MIGnews.com

В Гане дерево убило десятки школьников

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По меньшей мере, 20 человек погибли в результате падения огромного дерева в центральной части Ганы. Инцидент произошел на популярном среди туристов водопаде у города Кинтампо.Представители спасательных служб и полиции пояснили, что ученики купались, когда начиналась буря. Сильный ветер привел к падению огромного дерева, жертвами которого стали десятки человек.Среди погибших также есть и туристы. Представитель пожарной службы заявил, что 18 человек погибли на месте и двое скончались в больнице.Кроме того многие также получили травмы, передает BBC News.