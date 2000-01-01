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Солдат подразделения Дувдеван освобожден в Узбекистане 20.03 09:01   MIGnews.com

Солдат подразделения Дувдеван освобожден в Узбекистане

Демобилизованный солдат израильского спецназа Дувдеван, задержанный в аэропорту Ташкента 12 дней назад, освобожден узбекскими властями и направляется на родину.

Солдат, летевший в Таиланд и делавший пересадку в Ташкенте, был задержан после того, как в его багаже обнаружили 13 забытых по ошибке патронов.

У солдата конфисковали паспорт, и он не мог продолжить свой путь. Все это время солдаты поддерживали представители израильского посольства и еврейской общины в Ташкенте.

Солдат уже вылетел из Ташкента и в ближайшие часы прибудет в Израиль.
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