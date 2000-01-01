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YouTube 20.03 12:03   MIGnews.com

Жители Мосула: коалиция США бомбит жилые дома

В историческом центре Мосула армия Ирака ведет ожесточенные бои с террористами группировки ИГ. Военнослужащие продвигаются к главной мечети города. Экстремисты, как заявляет командование, полностью окружены. По данным МВД Ирака, большинство из них — иностранцы.

Мирные жители, в свою очередь, пытаются покинуть город. Многие попадают под перекрестный огонь. Те, кому удалось бежать, рассказывают, что американская коалиция наносит удары по жилым домам. Ежедневно в результате боевых действий гибнут десятки человек. Воды и продуктов в Мосуле не хватает, а доставку помощи в зону боевых действий организовать практически невозможно, сообщает "Россия 24".
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