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Израиль нанес удары по Сирии 20.03 07:01   MIGnews.com

Израиль нанес удары по Сирии

По сообщениям в иностранной прессе, Израиль второй раз за сутки, нанес удары по целям на территории Сирии.

Разбомблена колонна с оружием для “Хизбаллы” в районе ливанской границы и атакованы позиции армии Асада.

На настоящий момент эта информация не подтверждается ни Иерусалимом, ни Дамаском.

Вечером 19 марта в результате точечной ликвидации в районе Кунейтры был убит Ясир ас-Сайед, командир батальона “Соколы Кунейтры”, набранного из палестинцев и друзов. Батальон якобы финансируются Ираном и готовил атаки против Израиля.

Посол Сирии в ООН Ясир Джафари комментируя инцидент 17 марта, в ходе которого самолеты ВВС ЦАХАЛа разбомбили колонну “Хизбаллы” а ПРО “Хец” сбил сирийскую зенитную ракету С-200 заявил, что реакция сирийской армии будет “соответствовать масштабу израильских атак”. Джафари также обвинил Израиля в помощи террористическим организациям.
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