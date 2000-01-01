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Арестованы ортодоксы, протестовавшие против призыва в армию | Фото: Полиция Израиля21.03 06:12   MIGnews.com

Арестованы ортодоксы, протестовавшие против призыва в армию

Полиция Израиля задержала семерых ультраортодоксальных евреев, которые 20 марта устроили демонстрацию в знак протеста против судебного процесса в военном трибунале над учеником йешивы, которого обвиняют в уклонении от призыва.

Как сообщает 2 канал ИТВ, арестованы были демонстранты, которые заблокировали въезд и выезд из города на участке шоссе 1, возле садов Сахарова. На некоторое время им удалось остановить движение на дороге Яффо, главной улице столицы.



Военная прокуратура рекомендует приговорить студента Исраэля Меира Толедано, которого 8 дней назад арестовали в Офаким, к трем месяцам лишения свободы.

Протест ортодоксов был организован лидером литовской ультраортодоксальной общины в Иерусалиме раввином Шмуэлем Ауэрбахом. Он представляет часть литовских евреев, которые отказываются признавать нынешнего лидера общины раввина Аарона Лейба Штейнмана.

Демонстрация, организованная ортодоксами в понедельник продолжила, серию протестов, прошедших днем ранее в Бней-Браке, Тель-Авиве и Рамат-Гане из-за ареста другого ультраортодоксального дезертира. Из-за столкновений с полицией пятеро участников митингов были арестованы.
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