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Внук Дональда Трампа сломал ногу 20.03 22:40   MIGnews.com

Внук Дональда Трампа сломал ногу

Несовершеннолетний внук президента США Дональда Трампа Тристан сломал ногу, катаясь на лыжах на курорте в городе Аспен (штат Колорадо). Об этом сообщил новостной ресурс TMZ.

По сведениям его источников, инцидент имел место в воскресенье, мальчика госпитализировали. Отцом 5-летнего Тристана является Дональд Трамп-младший - старший сын президента США.

В Аспен мальчик поехал вместе со своими родителями, а также семьей дочери Трампа - Иванкой. В поездке их сопровождали сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства и их близких.
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