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Транспортного хаоса не будет: `Эгед` отменил забастовку | Фото: Википедия20.03 20:56   MIGnews.com

Транспортного хаоса не будет: забастовка "Эгед" отменена

Сотрудники крупнейшего оператора автобусных перевозок Израиля "Эгед" отменили назначенную на 21 марта общенациональную забастовку после того, как суд Тель-Авива по трудовым спорам издал постановление о проведении переговоров с правительством о решении разногласий.

Изначально поводом для забастовки послужил тупик в переговорах о государственном субсидировании компании и улучшении условий работы сотрудников. Но в понедельник руководство "Эгед" обратилось в трудовой суд Тель-Авива с просьбой отложить протест.

На сайте Гистадрута, который представляет интересы водителей на переговорах с правительством о повышении зарплаты, было размещено объявление о том, что федерация труда будет уважать решение суда.

Министр транспорта министр транспорта Исраэль Кац, который ранее пригрозил расформировать "Эгед" в случае проведения забастовки, приветствовал решение ее отменить.

"Я рад, что угроза забастовки "Эгед" миновала, и израильтянам, пользующимся общественным транспортом, не придется терпеть лишние неудобства", - сказал он.

Министр Кац сообщил, что непреклонен в своем намерении вывести работу общественного транспорта в Израиле на уровень наиболее продвинутых систем пассажирских перевозок в мире.

"Эгед" должен адаптироваться к ситуации в транспортной сфере. В этом смысле я не намерен снижать стандарты. Наша цель – эффективная работа общественного транспорта на европейском уровне. И мы идем к этому в рамках реформы работы общественного транспорта", - заявил глава Минтранса.
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