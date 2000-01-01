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`Лахав 433` допросил личного юриста Нетаниягу 20.03 20:20   MIGnews.com

"Лахав 433" допросил личного юриста Нетаниягу

Личный адвокат премьер-министра Израиля Давид Шимрон дал показания в рамках двух уголовных расследований в отношении предполагаемой причастности Биньямина Нетаниягу ко взяточничеству.

Как сообщает израильская пресса, Шимрона допросили 20 марта в расположенной в Лоде штаб-квартире "израильского ФБР" – полицейского подразделения по борьбе с мошенничеством и расследованиями преступлений высокопоставленных чиновников "Лахав 433".

Напомним, что премьера подозревают в сговоре с издателем "Едиот ахронот" Арнононом Мозесом. Полиция полагает, что между Мозесом и Нетаниягу состоялась серия встреч, в ходе которых обсуждалась сделка, в рамках которой в подконтрольных Мозесу СМИ снижается количество материалов, критикующих премьера, а тот взамен ограничивает влияние основного конкурента "Едиот ахронот" - газеты "Исраэль ха-Йом".

А вот в "деле 1000" идет речь касательно подарков, которые на протяжении многих лет получала семья Биньямина Нетаниягу от миллионеров, в частности от голливудского режиссера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пэкера.

Напомним, что, как в одной из утечек расследования, голливудский продюсер покупал семье Нетаниягу не только сигары и шампанское, но еще и украшения для супруги израильского премьера.
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