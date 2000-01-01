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Российское посольство в Дамаске попало под обстрел 20.03 10:29   MIGnews.com

Российское посольство в Дамаске попало под обстрел

В одном из зданий, относящихся к инфраструктуре российского посольства в Дамаске, при обстреле в воскресенье выбило окна, сообщил журналистам посол РФ в Сирии Александр Кинщак, передает РИА Новости.

"У нас есть дом, который мы временно не используем – недалеко от эпицентра вчерашних боестолкновений. Там, как мне сказали, взрывной волной выбило стекла в окнах. Но там сейчас никто не живет, кроме местного сторожа", — сказал Кинщак.

По его словам, здание стоит отдельно от посольства и находится на балансе дипмиссии. "Раньше мы его использовали – там должен был быть консульский отдел, там были жилые квартиры. Но после того, как начался кризис (а тот район находится недалеко от территорий, контролируемых незаконными вооруженными формированиями), это здание попало в зону повышенной опасности. Мы вынуждены были здание законсервировать и временно отказаться от его эксплуатации", — указал посол.

"Все переехали в основной комплекс посольства", — отметил он. По его словам, удар пришелся по касательной, поэтому нанесен "небольшой ущерб имуществу".
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