Российское посольство в Дамаске попало под обстрел
В одном из зданий, относящихся к инфраструктуре российского посольства в Дамаске, при обстреле в воскресенье выбило окна, сообщил журналистам посол РФ в Сирии Александр Кинщак, передает РИА Новости.
"У нас есть дом, который мы временно не используем – недалеко от эпицентра вчерашних боестолкновений. Там, как мне сказали, взрывной волной выбило стекла в окнах. Но там сейчас никто не живет, кроме местного сторожа", — сказал Кинщак.
По его словам, здание стоит отдельно от посольства и находится на балансе дипмиссии. "Раньше мы его использовали – там должен был быть консульский отдел, там были жилые квартиры. Но после того, как начался кризис (а тот район находится недалеко от территорий, контролируемых незаконными вооруженными формированиями), это здание попало в зону повышенной опасности. Мы вынуждены были здание законсервировать и временно отказаться от его эксплуатации", — указал посол.
"Все переехали в основной комплекс посольства", — отметил он. По его словам, удар пришелся по касательной, поэтому нанесен "небольшой ущерб имуществу".