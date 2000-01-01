20.03 10:23 MIGnews.com

Суд: Секс в туалете паба Алленби 40 - попытка изнасилования

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24-летний житель Ор Йехуда Дали Маката признан виновным в попытке изнасилования в туалете паба Алленби 40 в Тель-Авиве летом прошлого года.Макату сначала обвиняли в изнасиловании, но между истицей и ответчиком было достигнуто соглашение, согласно которому он признал себя виновным в менее серьезном преступлении.Ранее на очной ставке с Макатой девушка рассказал следующее:“Я стояла в коридорчике, а он - в туалетной кабинке. Он меня позвал и сказал, что хочет со мной поговорить. Я ответила, что я ним в туалет не пойду. Он схватил меня за руку и затащил в кабинку. Сначала он пытался меня целовать, но я отбивалась и говорила, что я лесбиянка, он стащил с меня трусы и тут началось…Он повернул меня и нагнул. Мне было больно. Я просила его надень презерватив, но он сказал, что у него нет презерватива”Маката ответил: “Ничего такого не было. Я силой затащил тебя в кабинку? Ты видела, что это туалет. Ты не маленькая девочка. Ты была пьяна вдрызг”.На это девушка ответила: “Я выпила много, но помню все”.Маката заявил, что дверь кабинки не была заперта, и если бы девушке не понравилось происходящее, она могла бы ее спокойно покинуть.Обвинение указывает на то, что в 2012 году Маката был обвинен в нападении сексуального характера, и потому представляется опасность для общества.